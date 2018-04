Il 37% delle italiane adulte non esce di casa se non ha un aspetto perfetto (rispetto al 29% della media europea). Inoltre per il 34% l’aspetto fisico è la misura del loro successo (verso il 26% delle europee). Il 42% delle italiane vorrebbe, inoltre, sembrare più giovane (verso il 38%) e il 40% ha paura di invecchiare (vs. il 34%). Le 31 milioni di donne che vivono nel nostro Paese sono quindi molto meno indulgenti verso loro stesse di quanto non lo siano le altre che vivono nei paesi limitrofi: la cura del sé è un dovere e non una scelta per il 43% di noi, verso il 32% delle europee, e al sud della penisola la percentuale è ancora più accentuata salendo al 51%.

La fotografia del rapporto delle donne con il proprio aspetto fisico è stata appena scattata dall’Osservatorio beauty sulle tendenze della bellezza in Italia, realizzata dal dipartimento Consumer & Market Insight del colosso L’Oreal su fonti Istat, Censis 2017, World Happiness Report 2018, Ipsos Beauty Track 2016, Osservatorio Immigrati, Gfk 2016 e Publicis Media on Global Webindex 2017.

Il report ricorda anche che l’Italia si piazza solo al 47esimo posto della classifica dei Paesi più felici realizzata dal World Happiness Report e occupa l’ultimo posto fra i paesi europei) e chissà che tutta questa insicurezza femminile non dipenda da fattori sociali più profondi, come il fatto che le donne vivano un forte gender gap sul mercato del lavoro, part-time spesso involontari e che sono più infelici degli uomini, come si legge nel report L’Oreal.

Fatto sta che apparire più belle ‘dà piacere’ al 62% delle italiane, rispetto al 46% della media europea. Di pari passo con l’ansia di invecchiare cresce anche l’attenzione per gli ultimi ritrovati in campo beauty e 1 prodotti di bellezza su 3 comprato in Italia è infatti una novità.

Anche le donne straniere in Italia, circa 3 milioni e in media di 10 anni più giovani delle italiane, curano molto la loro immagine (67%). In particolare i capelli, il viso e i denti. Il 37% va a caccia di cosmetici nuovi e il 65% si trucca abitualmente, il 32% tinge i capelli, il 66% usa creme per il viso e il 55% quelle per il corpo