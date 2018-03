Tre giorni dedicati alla pizza, appuntamento a Roma

Una vera e propria full immersion sulla pizza. A proporla a Roma, con una programmazione di tre giorni è Vinòforum con la manifestazione La Città della Pizza in calendario dal 6 all’8 aprile presso il Guido Reni District. L’evento, che torna per il secondo anno nella capitale, prevede la partecipazione di 50 tra i migliori pizzaioli d’Italia e un’offerta gastronomica di oltre 100 pizze differenti.

L’appuntamento, organizzato in convegni, laboratori per grandi e piccini, corsi di pizza e incontri stellati, è strutturato in una formula che presenta 12 pizzerie al giorno suddivise nelle categorie «napoletana», «all’italiana», «da degustazione», «al taglio», «fritta». Margherita o marinara e una special edition pensata per la manifestazione sono le pizze proposte.

Novità dell’evento è il «fritto all’italiana». Non mancano poi gli abbinamenti con la birra artigianale e le degustazioni con le bollicine italiane del Prosecco. Previste inoltre con l’appuntamento «Maestri in Cucina» iniziative dedicate alla cucina d’autore con pranzi e cene a quattro mani che vedono protagonisti i migliori maestri pizzaioli insieme a grandi chef stellati.

Ricco il calendario tra convegni e formazione con molte attività, workshop, laboratori e incontri tecnici tenuti dalle aziende produttrici di farina, pomodoro e mozzarella. Spazio infine è dato all’abbinamento della pizza con l’olio extravergine di oliva di qualità, alla pizza di semola di grano duro e a quella gluten free.