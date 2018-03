«Menzione speciale» ottenuta da Stefania Scartezzini alla recente edizione del premio nazionale Franco Solinas per il teatro e la narrazione. L’ambìto riconoscimento è giunto nei giorni scorsi, dopo che la giovane di Seregnano (Civezzano), impegnata in recitazione e quale sceneggiatrice, assieme ai colleghi di «master» Maddalena Colombini e Alessandro Bosi, aveva conquistato la finale «a otto» con il racconto «Le Altre».

«Un riconoscimento del Premio Solinas è il sogno di qualunque aspirante sceneggiatore, quindi siamo molto soddisfatti. Abbiamo avuto un riscontro su un progetto in cui crediamo molto e che speriamo, quindi, che possa vedere un giorno una sua realizzazione» ci ha confidato Stefania, che da tre anni vive a Roma dove ha superato un master alla Luiss e un altro (sponsorizzato dalla Rai) a Perugia presso il Centro di studi in giornalismo radiotelevisivo.

Inoltre, impegni in produzioni cinematografiche (Cattleya) e televisive (Stand By Me) per Stefania Scartezzini, attualmente al lavoro alla Endemol Shine Italy, con produzioni televisive leader nel settore dell’intrattenimento (come «Il grande fratello» e «Masterchef») e della fiction, fra le quali «Le tre Rose di Eva», «L’allieva», «Scomparsa».

Concretamente, di che si occupa? «Lavoro nel settore fiction dell’azienda, nel reparto editoriale. Ovvero, leggo il materiale proposto dagli autori e seguo lo sviluppo dei progetti nelle fasi che portano alla sceneggiatura» spiega Stefania.

Tornando a «Le Altre», menzione speciale «per la ricchezza dell’impianto narrativo, la cura nella scelta dei riferimenti e l’ideazione di personaggi fedeli all’immaginario dei ragazzi».

«L’abbiamo ambientato nel mondo degli adolescenti, dei quali abbiamo voluto raccontare la necessità di indossare diversi abiti, diverse identità, prima di riuscire a trovare se stessi» aggiunge l’artista Scartezzini che non nasconde la grande felicità per l’affetto dimostratole dalla sua Comunità: «Meravigliosi, mi hanno fatto sentire più vicina che mai a casa». Quella casa dove Stefania - che collabora con «TrentinoMese» - ritorna sovente a fare coppia con mamma Chiara Turrini nella presentazione di spettacoli e in recital.