Ritorna il prossimo sabato a Povo la «Giornata del Riuso», che quest’anno festeggia il dodicesimo anniversario ed è ormai diventato un appuntamento molto atteso e frequentato. Anche in questa edizione, organizzata come di consueto dal Gruppo Sportivo Alpini e dal gruppo «Ago e filo - Circolo Oratorio Concordia» in collaborazione con la circoscrizione, le giornate saranno due: venerdì 23 marzo, dalle 12 alle 20, giorno in cui si potrà consegnare tutto ciò che è in buono stato e funzionante ma che non ci serve più e quindi sabato 24 marzo, dalle 9 alle 13, in cui si potranno ritirare gli oggetti che interessano.

La sede sarà, anche quest’anno, la sala dell’ex centro civico di Povo. Il funzionamento di queste giornate, come è ormai noto ai più, è semplice: «si possono portare, liberamente e gratuitamente, piccoli elettrodomestici, abbigliamento, libri, dischi, cd, piccoli mobili, casalinghi, giocattoli, attrezzatura per bambini e per lo sport, bigiotteria, in definitiva tutti quelli oggetti in buono stato che non si usano più, ma che potrebbero, invece, incuriosire o trovare nuova vita nell’utilizzo da parte di altri».

Sarà, quindi, anche l’occasione per trovare ciò che si cerca senza spendere un euro, la quale cosa non guasta. Considerato l’interesse riscontrato nelle passate edizioni, anche quest’anno l’oggettistica ed i giochi raccolti, nuovi od in ottimo stato, verranno regalati alle associazioni del sobborgo che ne faranno richiesta per vasi della fortuna, tombole, uso, eccetera.

Gli oggetti più ingombranti potranno essere segnalati, sempre lo stesso giorno, sulla bacheca «Offro - Cerco». Non si accetteranno, perché ormai decisamente obsoleti, vecchi televisori, videocassette ed enciclopedie. Verso le ore 13 Dolomiti Ambiente provvederà al ritiro di tutti gli oggetti rimasti.