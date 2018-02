Il loro passaggio non è passato inosservato: nel weekend i tre maestosi lama delle Ande, accompagnati dai loro conduttori, hanno fatto il pieno di fotografie e «selfie» in Valsugana.





Si tratta del viaggio a piedi di tre pellegrini che condurranno altrettanti lama fino in piazza San Pietro a Roma, per incontrare Papa Francesco.

Un pellegrinaggio lungo l’antica Via Romea Germanica, tracciato che è stato riscoperto da qualche anno, e oggi è sempre più frequentato da turisti e camminatori soprattutto dell’area tedesca.



I tre conduttori sono Walter Mayr, Thomas Burger e Thomas Mohr: i primi due sono di Soprabolzano dove da anni propongono al maso e agriturismo Kaserhof l’allevamento di questi animali andini, e anche esperienze di trekking (per chi volesse saperne di più: www.kaserhof.it). Mohr è invece bavarese.





In Valsugana sono arrivati sabato: venerdì notte hanno alloggiato al maneggio di Lorenzo Pedrotti sotto il Cimirlo: lui stesso poi ha accompagnato sabato mattina i pellegrini al passo, poi giù a Roncogno dove sono stati accolti festosamente dagli alpini. «Non ho mai avuto una ccoglienza così calda e fraterna» ha commentato Thomas Burger, uno dei tre pellegrini, dopo la colossale merenda delle penne nere nella loro sede.



Poi a Pergine, dove in piazza Municipio i tre animali sono stati al centro dell’attenzione di grandi e piccini. Sabato pomeriggio sono arrivati poi, in una calda giornata di sole, a Levico Terme dove in piazza della Chiesa li ha ricevuti il sindaco Michele Sartori. E la notte l’hanno trascorsa al maneggio Paoli alle Lochere.





Domenica mattina la sorpresa: alla partenza, una fitta nevicata stava imperversando sulla Valsugana ma questo non ha scoraggiato questi animali abituati al freddo delle Ande: ricoperti di una folta pelliccia di lana, hanno camminato tranquillamente fino a Borgo Valsugana e al Centro Ippico Mascalcia Spagolla dove sono stati accolti da star. E anche il sindaco Fabio Dalledonne si è recato di persona ad apporre il timbro municipale sulle «credenziali» dei pellegrini.





Ora uomini e animali sono già in marcia verso Bassano del Grappa, e contano di arrivare a Roma intorno al 6 aprile prossimo. Intanto ringraziano tutti i trentini che li hanno accolti ed ospitati.

A Papa Francesco, che sperano di poter incontrare a Roma, i pellegrini porteranno una papalina e un paio di calzettoni in lana di lama. «Questa proposta è molto particolare, ha già ricevuto molta pubblicità sui media e per noi è un segnale importante per la Via Romea Germanica» ci spiega Flavio Foietta, che è il presidente dell’Associazione Via Romea Germanica in Italia. Il sito è www.viaromeagermanica.com