È nato a Trento il primogenito del terzo portiere del Milan Antonio Donnarumma, fratello del titolare Gigio. L'arrivo del piccolo Mattia - un frugoletto di due chili e 650 grammi - ha emozionato il neopapà ben più del suo esordio in Coppa Italia, lo scorso dicembre nel derby di San Siro. «Antonio ha pianto e dopo aver visto il piccolo non è riuscito a prendere le forbici per tagliare il cordone ombelicale» sorride la bellissima compagna del calciatore Stefania De Val, che mercoledì alle 5.49 ha dato alla luce il bimbo nel reparto di ostetricia del Santa Chiara.

Tra le prime chiamate di congratulazioni, quella dell'allenatore del Milan Rino Gattuso: «Ma domani ti aspetto in campo per l'allenamento» è stato il richiamo al giocatore, che ha un ingaggio di un milione di euro all'anno. Per il momento non si parla di permessi per rimanere in famiglia. La società ha fatto gli auguri alla coppia attraverso Twitter, dove non sono mancati i commenti ironici dei tifosi: «Beato lui che non lo sa ma ha già trovato lavoro al Milan».

Antonio Donnarumma non è riuscito a chiudere occhio ed ha comunicato il lieto evento ai compagni di squadra sul gruppo Whatsapp. Ovviamente non è mancata la commovente videochiamata con il fratello Gigio, che dopo essersi complimentato con la coppia ha preso in giro Antonio dicendogli che forse il bimbo non gli assomiglia poi molto. Eppure il piccolo ha le caratteristiche fisiche che potrebbero aprirgli la strada nel mondo del calcio per seguire le orme del papà e dello zio: «Sarebbe bello che li prendesse come esempio. Pur essendo magrolino, Mattia è già piuttosto lungo (50 centimetri) ed ha mani e piedi grandi per un bimbo di appena un giorno di vita», commenta Stefania. Papà Donnarumma sogna per il figlio una strada diversa diversa dalla sua: «È meglio che giochi nel ruolo di attaccante, piuttosto che come portiere. Così avrà meno responsabilità» ha confidato il calciatore alla compagna, con la quale convive da tre anni nel capoluogo lombardo.

Il parto è andato benissimo. Le acque si sono rotte alle 2.30 di mercoledì mattina, alla stessa ora dell'arrivo di Donnarumma nel capoluogo: «Le contrazioni erano iniziate cinque ore prima, e verso mezzanotte ho chiamato Antonio per dirgli di mettersi in viaggio. Le ostetriche hanno osservato come il bimbo abbia in qualche modo voluto aspettarlo», racconta la neomamma, compagna del calciatore da nove anni, che ha preferito entrare in sala parto da sola: «Antonio ha atteso fuori. Era felicissimo». Poi il calciatore è stato tradito dall'emozione e non se l'è sentita di tagliare il cordone. E ha atteso una buona mezz'ora prima di prenderlo in braccio, nonostante l'insistenza della bella Stefania.

La neomamma, trentina doc e un tempo impegnata sulle passerelle di Miss Italia prima di diventare istruttrice in palestra, ora è coccolata dai genitori Giuliana e Paolo. Coricata nel letto del reparto al terzo piano dell'ospedale cittadino, dove ha ricevuto anche la visita dei suoceri Alfonso e Marinella (saliti in treno da Pompei) non è per nulla preoccupata per questa nuova avventura. Ma per quale motivo ha scelto Trento per dare alla luce Mattia? «Me ne hanno parlato bene alcune amiche ed i miei cugini. Qui non vieni considerato un numero, come accade invece nelle realtà più grandi. Voglio ringraziare la struttura per l'ottima assistenza».

Per i Donnarumma si apre una nuova pagina di vita tutta da scrivere. Il terzo portiere del Milan è impegnato negli allenamenti per la partita di domenica a Cagliari: «Probabilmente tornerà a Trento solo lunedì, così avrà tutto il tempo di goderselo. Io rimarrò in famiglia per almeno una settimana, poi mia madre rimarrà probabilmente con me a Milano per darmi una mano per qualche tempo. Antonio sarà un ottimo papà».