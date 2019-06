La sera prima erano stati alla Cena di Galà organizzata della Fondazione Trentina per l'Autismo a Taio. Poi, il giorno successivo, per rilassarsi si sono concessi una passeggiata tra le vigne del papà e "suocero", il grande Francesco Moser.

Per Cecilia Rodriguez e il fidanzato Ignazio Moser è stato un fine settimana tutto trentino, sotto uno splendido sole primaverile. E, ovviamente, da ottimi influencer non hanno potuto non scattare alcune foto per poi regalarle agli amici su Instagram. Ambiente spettacolare, fisici atletici e un abbigliamento non propriamente contadino però in grado di far aumentare a dismisura i like e i cuoricini. Chissà se qualche ciclista o corridore di passaggio in quelle stradine di collina si fosse imbattuto per caso in una Cecilia così...



IMG_7351.jpg