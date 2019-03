Per primo l'aveva scritto il Corriere della Sera. Poi varie riviste settimanali. E ieri la conferma: il Ministro degli iInterni Matteo Salvini - dopo Elisa Isoardi - ha un nuovo amore, ed è una ragazza di 26 anni (venti meno di lui). Non una qualunque: è la figlia di Denis Verdini, braccio destro di Berlusconi e stratega di Forza Italia.

Da ieri sera la nuova storia di Matteo Salvini è ufficiale per la «prima uscita in coppia»: a Roma per vedere l'anteprima del film Disney «Dumbo».

Lei è Francesca Verdini, 26, fiorentina, figlia di Denis, ex parlamentare di Forza Italia. Studia Economia alla Luiss ed è da sempre appassionata di cinema e comunicazione. Francesca è cresciuta a Firenze, con la madre. «Io il padre non l’ho fatto a nessuno dei miei figli», diceva Denis nel 2016. Col fratello più grande Tommaso, già iscritto al Partito Democratico di Matteo Renzi, nel 2015 ha lanciato la catena di ristoranti PaStation. Prima a Firenze, poi a Campo Marzio a Roma. È lì che Salvini l’avrebbe «corteggiata», presentandosi un giorno per un piatto di pasta. L’aveva conosciuta, si dice, qualche tempo prima, durante una breve trasferta a Firenze.

E poi c’è la prova social: il profilo di Francesca – privato – è uno dei pochi che il vicepremier segue. Lì dove, tra il profilo del Milan e quello di Giuseppe Conte, un tempo c’era spazio solo per la conduttrice Rai Elisa Isoardi, rimasta al suo fianco per oltre quattro anni, fino all’ormai celebre selfie di addio. Che Salvini non fosse più single l’aveva lasciato intendere a Cernobbio: «Magari al prossimo vertice dei ministri dell’Interno europei a Parigi andiamo in due», aveva detto, lasciando intendere un tocco romantico.