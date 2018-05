Il viso giovane e tumefatto. Così ha deciso di mostrarsi Vladimir Luxuria, postando oggi una sua foto che lo ritrae a 20 anni con i lividi sul volto.

«Oggi ho deciso di mostrarvi una foto di quando avevo venti anni - scrive Luxuria sui suoi profili social - subito dopo le botte che presi da un gruppo di ragazzi in metropolitana mentre mi urlavano insulti. Mi fecero male i cazzotti e anche l’indifferenza della gente che continuava a guardare altrove come se non stesse accadendo nulla. Non mi vergogno di mostrarvi la barba e i lividi che avevo allora... li ho superati entrambi...».

Molti i commenti di solidarietà a Luxuria.