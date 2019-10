Stanno migrando verso sud moltissimi volatili, in questi giorni. Al biotopo del Taio fra Calliano e Nomi, in Valle dell'Adige, gli stormi di passaggio trovano un'oasi p3er riposare. Così il fotografo naturalista Paolo Deimichei ne ha approfittato per scattare queste belle immagini di migliaia di storni in sosta.

Non solo la "nuvola" di storni è interessante: fra i moltissimi uccelli immortalati, ce n'è uno albino: eccolo in mezzo ai suoi compagni neri, tutto bianco.

RIESCI A VEDERE LO STORNO BIANCO?