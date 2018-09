È partita oggi ufficialmente la campagna »End of Cage Age», iniziativa europea di cittadini per eliminare l'uso di ogni tipo di gabbia per allevare animali a scopo alimentare.

Per l'occasione le oltre cento associazioni - sedici dall'Italia - che sostengono l'iniziativa, si sono riunite all'Europarlamento in un evento organizzato dall'europarlamentare Eleonora Evi (M5S).

Le gabbie in allevamento sono «una pratica assurda, crudele e inutile, che crea molta sofferenza agli animali - ha detto Evi - superarle è una battaglia di civiltà per superare un modello di produzione e consumo alimentare che in Europa e nel mondo non è sostenibile».

Per essere esaminata e ottenere un pronunciamento da parte dalla Commissione europea la campagna dovrà raccogliere 1 milione di firme entro un anno da almeno 7 paesi europei.