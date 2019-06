Rifiuti di plastica recuperati negli oceani, come reti da pesca, o destinati alle discariche come scarti di fibre tessili e vecchi tappeti, che vengono rigenerati dalla trentina Aquafil e diventano il filo di nylon «verde» Econyl. Ora Econyl è stato adottato da Prada, la casa di moda made in Italy di Miuccia Prada e Patrizio Bertelli, per realizzare una nuova linea di borse, la Re-Nylon. L’obiettivo è trasformare in nylon Econyl tutti i capi e gli accessori Prada entro la fine del 2021. Questo tipo di nylon è realizzato da Aquafil con rifiuti di plastica recuperati negli oceani o destinati alle discariche, che vengono riportati alla vita, rigenerandoli per un secondo utilizzo, attraverso un processo di depolimerizzazione e ripolimerizzazione. Grazie a tale processo, il filato Econyl può essere riciclato all’infinito senza mai perdere qualità.



Con Re-Nylon, si legge in una nota, la casa di moda si appresta a fare un ulteriore passo verso la sostenibilità. La collezione Prada Re-Nylon presenta sei modelli classici per l’uomo e la donna: un marsupio, una borsa a spalla, una tracolla, un borsone e due zaini. L’intera offerta è prodotta con materiali eco-friendly ed è contraddistinta da una reinterpretazione del logo Prada, che diventa simbolo del rifiuto del sistema delle catene di distribuzione a favore di processi circolari incentrati sul riutilizzo.



Una percentuale del ricavato dalla vendita della collezione Prada Re-Nylon sarà devoluta a favore di progetti per la sostenibilità ambientale. Prada, in collaborazione con Unesco, svilupperà attività educative rivolte a studenti in diverse parti del mondo, con un programma didattico centrato su temi come l’inquinamento causato dalla plastica e l’economia circolare.



«Sono orgoglioso di annunciare il lancio della collezione Prada Re-Nylon. Il nostro obiettivo è convertire tutto il nylon vergine Prada in Re-Nylon entro la fine del 2021 - afferma Lorenzo Bertelli, responsabile marketing e comunicazione del Gruppo Prada - Il progetto riflette il nostro costante impegno in materia di sostenibilità. Questa collezione ci permetterà di dare un contributo significativo e di creare prodotti senza impiegare nuove risorse».



«Con questo progetto Prada fa un grande passo in avanti, diventando un esempio tra i brand italiani - sottolinea il presidente di Aquafil Giulio Bonazzi - Siamo felici di collaborare alla capsule collection Prada Re-Nylon e soprattutto di partecipare alla sfida di conversione dell’intera produzione Prada in nylon rigenerato».