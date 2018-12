Magari non vale come prova scientifica del cambiamento climatico, ma l'evento è certamente eccezionale: un nostro affezionato lettore ci manda queste fotografie del ritrovamento di funghi nel bosco, sulle montagne sopra Tione.

Il 9 dicembre questo cittadino ha trovato una bella brisa sana e perfetta. Oggi la seconda sorpresa: sotto il fogliame una bella manciata di finferli. Nonostante il freddo glaciale degli ultimi giorni, evidentemente il sottobosco è ancora «sveglio» ed attivo, in attesa della neve.

A proposito: da domani è prevista una perturbazione in arrivo, che porterà neve nel Nord Italia ma probabilmente non arriverà in Trentino, gravitando prima su Piemonte e LOmbardia, per poi spostarsi a sud in Emilia Romagna e sull'Appennino.

Come riferisce l’Aeronautica Militare, «Torna il maltempo sull’Italia. Domani una nuova perturbazione atlantica inizierà ad interessare le regioni nord-occidentali e l’Emilia-Romagna, con precipitazioni che risulteranno nevose fino a quote basse. In serata le nevicate si estenderanno anche a parte delle regioni centrali». Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse. L’avviso prevede dalla mattinata di domani nevicate da deboli a moderate, fino a quote di pianura, su Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. Dal pomeriggio le nevicate - da deboli a moderate - si estenderanno alle zone interne della Liguria e sulla Toscana orientale a quote superiori ai 300-500 metri e al di sopra dei 400-600 metri interesseranno le Marche, con quota neve in ulteriore abbassamento fino a 100-300 metri nel corso della notte. Dalla serata, infine, si prevedono nevicate da deboli a moderate, al di sopra dei 400-600 metri, su Abruzzo ed Umbria.

E da noi? Per Meteotrentino occorrerà aspettare metà della prossima settimana. Il bollettino prevede «Domenica parzialmente soleggiato con annuvolamenti irregolari dalla tarda mattinata. Nella notte e lunedì al mattino nuvoloso o molto nuvoloso con bassa probabilità di debolissime ed isolate precipitazioni, poi al pomeriggio-sera ampie schiarite. Martedì molto soleggiato. Mercoledì perlopiù soleggiato con annuvolamenti irregolari al pomeriggio-sera. Giovedì da nuvoloso a molto nuvoloso con possibili precipitazioni al pomeriggio-sera».