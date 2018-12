Le associazioni animaliste del Trentino esprimono soddisfazione a proposito dell’approfondimento di indagine richiesta dal Gip di Trento Marco La Ganga circa l’abbattimento dell’orsa Kj2.



«Saranno ascoltate tutte le persone coinvolte e auspichiamo che si faccia finalmente luce sulla vicenda, per troppi versi oscura. Pare si tratti - si legge in una nota - di decisioni prese nel mese di novembre che daranno avvio a ulteriori 4 mesi per approfondire le ricerche e valutare le nuove investigazioni sul caso».



«Per noi - aggiungono gli animalisti - l’uccisione pianificata dell’orsa Kj2 è stata determinata non da necessità ma da crudeltà, conseguente al preciso ordine di uccidere perché non è stato riconosciuto alcun significato alla vita di un animale, specie di enorme valore come una mamma orsa».



«La Provincia di Trento, seguendo i nostri suggerimenti ispirati da indiscusse autorità del mondo scientifico, avrebbe dovuto, semplicemente, informare correttamente residenti e turisti, e non ricorrere a uccisioni ingiustificabili per evidenti, quanto inefficaci, scopi elettorali», conclude la nota firmata da Gaia animali & ambiente, Lac - Lega abolizione caccia onlus, Oipa ITALIA, Salviamo gli orsi della luna.