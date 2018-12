Meno posate e piatti di plastica sulle tavole, o le scrivanie, degli italiani. Soprattutto a Trento e Bolzano. Secondo le rilevazioni di Deliveroo, piattaforma on line per la consegna del cibo, a sei mesi dal lancio globale di una campagna per ridurre sensibilmente l’uso della plastica, il 91% dei consumatori italiani sceglie l’opzione «No posate» quando ordina cibo a casa o in ufficio.

Sei mesi fa Deliveroo è stata la prima azienda del settore a introdurre tra le funzioni della App l’opzione «No posate» e i risultati in Italia sono stati sorprendenti. Oltre 9 consumatori su 10 (91%) scelgono di non ricevere le posate di plastica. Questo ha fatto risparmiare da giugno a novembre 1,5 tonnellate di plastica. Nella speciale classifica delle oltre 30 città italiane dove Deliveroo opera, quelle che utilizzano meno plastica sono nell’ordine: Bolzano (97%), Udine (96%) e Trento (95%).