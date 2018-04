Dallo spazio arriva la foto di Egg Island, nell’arcipelago delle Bahamas: chiamata così perché è ricca di uova, depositate dagli uccelli marini.

Fotografata dal satellite Sentinel-2B del programma Copernicus promosso da Agenzia Spaziale Europea (Esa) e Commissione Europea, l’isoletta si estende su una superficie di appena 800 metri ed è disabitata. Si trova all’estremità nord-occidentale della lunga e sottile catena delle isole Eleuthera. È circondata, a sud, da acque turchesi e dai bassi fondali, mentre a Nord da acque più scure e profonde, come si vede nell’immagine, che mostra il contrasto di colori.

Le acque che circondano l’isola, con le loro barriere coralline, spiega l’Esa, pullulano di vita: sono ricche di specie, a partire dalle tartarughe marine. Qualsiasi disturbo a questo delicato ecosistema potrebbe significare disastri naturali. «Di fatto - rileva l’Esa - l’isola ha rischiato di diventare un porto per le navi da crociera, e questo avrebbe significato il dragaggio del fondale e la distruzione delle barriere coralline. Fortunatamente, questo piano non ha preso piede proprio per il danno che avrebbe causato all’ambiente».