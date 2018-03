Era caduto in un pozzo artesiano profondo otto metri a Roma, dove ha trascorso gli ultimi 21 giorni cercando disperatamente di tornare in superficie. Lucky, un cane fantasia di circa 10 anni, è stato salvato oggi pomeriggio da Polizia Municipale, volontarie dell’Enpa e Vigili del Fuoco, dopo tre giorni di tentativi.

Nonostante il cane si trovasse lì da almeno tre settimane, la segnalazione all’Enpa, anonima, è arrivata soltanto martedì scorso. A rendere complesse le operazioni di soccorso era il fatto che il pozzo si trovasse all’interno di un’area verde a forte degrado, non lontano da Largo Preneste.

Per tre giorni i soccorritori hanno cercato di metterlo in sicurezza, ma il cane, terrorizzato, si nascondeva nei cunicoli alla base della cavità. Oggi c’è stato l’intervento risolutivo con una gabbia trappola: attirato dal cibo, Lucky è entrato ed è stato portato in superficie.

Secondo le volontarie dell’Enpa di Roma, il cane potrebbe appartenere a qualche persona senza fissa dimora che era solita frequentare il parco. L’area era occupata da diverse baracche.

È possibile che ad alimentare Lucky in questi 21 giorni possa essere stato proprio il suo proprietario.

Le condizioni del cane sono buone. È stato portato al canile comunale della Muratella, dove verrà curato e fatto ristabilire.

Quindi verrà affidato all’Enpa, in attesa di trovare una famiglia che lo adotti.