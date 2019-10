E' stata stoppata - per ora - la nomina dell'ex senatore leghista Sergio Divina alla presidenza del Centro Santa Chiara. Questa mattina nella commissione del consiglio provinciale convocata per esprimere il parere sulle candidature al Cda del Centro S. Chiara, infatti, il consigliere 5 Stelle Alex Marini ha contestati i titoli di Divina. In particolare il consigliere ha evidenziato l'assenza nel curriculum di adeguate competenze manageriali nel settore culturale.

Tutto rinviato a metà della prossima settimana quando la prima commissione del Consiglio provinciale di Trento dovrebbe esprimere il parere sulle sette autocandidature e sulle due candidature indicate dalla Giunta provinciale per tre membri del cda del Centro servizi culturali Santa Chiara di Trento.

Oggi la commissione si è riunita per un primo confronto. Paolo Ghezzi (Futura) ha chiesto «in che modo la Giunta giustifica la proposta di Sergio Divina, nonostante ‘l’assenza evidente dei requisitì specifici richiesti dalla legge. Ugo Rossi (Patt) ha annunciato che si asterrà, «trattandosi di nomine di cui la Giunta può e deve portare la completa responsabilità. Sarebbe meglio riformulare la legge 10 che prevede il parere delle Commissioni».

Per Giorgio Tonini (Pd) questo parere è invece «un passaggio utile, perchè introduce un elemento di pubblicità nel meccanismo delle nomine. Ciò detto, la Giunta dovrebbe motivare meglio la scelta dei propri candidati».

Alex Marini (5 Stelle) ha lamentato che nei siti internet di società ed enti collegati alla Provincia «si fatica spesso a trovare in amministrazione trasparente - o non vi sono proprio - i curricula dei vertici, scritti secondo il modello europeo».

L’assessore Mattia Gottardi ha replicato che zla Giunta ha indicato nei curricula dei propri candidati per il cda del Santa Chiara le competenze che giustificano la scelta».

L'assessore provinciale alla cultura, Mirko Bisesti, ha proposto ufficialmente l'ex senatore della Lega alla presidenza del Centro culturale Santa Chiara.