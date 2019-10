Taglio parlamentari, Messner approva

«Il Trentino regione che subisce meno il taglio dei parlamentari? Sì, sono contento, perché noi come minoranza dobbiamo difenderci con questi pochi parlamentari. Non mi lamento, noi stiamo bene, la nostra autonomia funziona ed è forte. Speriamo di andare avanti cosi».



A parlare, a «Un Giorno da Pecora», su Rai Radio1, è Reinhold Messner. «Sì, i parlamentari erano troppi e ora dovrebbe essere tutto più veloce nelle decisioni», ha detto il re degli ottomila.



«I grillini hanno poca esperienza, speriamo imparino visto che sono giovani. Diciamo che la maggior parte di loro non sanno nemmeno organizzare la loro vita privata, come possono organizzare l’Italia?», ha aggiunto Messner.