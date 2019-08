Lo scontro tra Lega e 5 Stelle in atto a livello nazionale si ripercuote nelle schermaglie tra gli esponenti locali dei due partiti alleati a Roma.

La consigliera provinciale leghista Katia Rossato infatti punta il dito sul consigliere comunale di Trento dei 5 Stelle, Marco Santini, reo a suo dire di aver commentato con un post su Facebook una foto del vicepremier Matteo Salvini mentre balla al Papeete di Milano Marittima scrivendo: «L’immondizia non solo negli oceani....è anche sulla terraferma....a volte si muove».

«Il consigliere provinciale del M5s Filippo Degasperi - chiede Rossato - condivide il pensiero del suo compagno di partito e consigliere comunale di Trento Marco Santini che ha dato dell’immondizia al Vicepremier Matteo Salvini? É questa la domanda che ci poniamo da quando abbiamo visto sul profilo Facebook del Consigliere comunale varie offese nei confronti di un alleato di governo. Fermo restando che ognuno é libero di esprimere la propria opinione, si resta perplessi di fronte a certe dichiarazioni, dichiarazioni che non provengono da persone dell’ opposizione, ma da chi fa parte di un partito che collabora con la Lega, almeno a Roma».

Rossato, la stessa che si era fatta conoscere per la sua presa di posizione a difesa delle altalene per i figli dei trentini nei parchi giochi, paventa addirittura la crisi di governo se non ci saranno le scuse del consigliere trentino.

Altro che Tav sì o Tav no. Tutto dipende da Santini e Degasperi.

«Confidiamo - dice infatti la consigliera della Lega - in un netta presa di posizione anche perché un silenzio a riguardo significherebbe che forse é necessario tornare al voto per il bene degli italiani».