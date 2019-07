Momenti di paura questa mattina in Regione, nel parcheggio riservato ai consiglieri. Limitrofo al bar al piano terra. Il consigliere del Patt, Michele Dallapiccola, si è sentito poco bene ed è caduto a terra.

La stanchezza e lo stress di un Consiglio provinciale che sta durando da otto giorni si sta facendo sentire.

Sui funzionari, costretti ad una maratona interminabile, e sui politici. Domenica sera sono volate parole pesanti tra il consigliere del Patt Lorenzo Ossanna, che aveva ritirato 50 emendamenti, e il pentastellato Alex Marini.

Poco dopo c'era stato un acceso scambio di vedute tra Michele Dallapiccola (Patt) e il leghista Devid Moranduzzo. I due si sono incrociati ieri mattina nel parcheggio della Regione e ci sono stati momenti di tensione. Al quale hanno assistito vari consiglieri. L'autonomista si è sentito male. Assolutamente false le voci secondo le quali tra i due ci sia stato un contatto fisico.

Dallapiccola è andato poi in ospedale per dei controlli.

Qui ha ricevuto la telefonata dello stesso Devid Moranduzzo e per tutto il pomeriggio di oggi in molti in Aula hanno espresso la propria solidarietà a Dallapiccola.