La presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, è stata insignita dell’Aquila di San Venceslao dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.

La consegna della più alta onorificenza dell’autonomia trentina è avvenuta al Castello del Buonconsiglio in occasione delle celebrazioni per il ventennale delle norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol che portò all’istituzione della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti di Trento e Bolzano.

La presidente del Senato ha compiuto questa mattina una passeggiata nel centro storico di Trento per spostarsi da palazzo di Giustizia al Castello del Buonconsiglio, dove è intervenuta per una cerimonia pubblica.

Casellati era accompagnata dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, dai parlamentari di Forza Italia Michaela Biancofiore, Andrea de Bertoldi, Elena Testor e Donatella Conzatti e dai parlamentari della Lega Vanessa Cattoi e Mauro Sutto.