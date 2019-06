Nominati dalla giunta provinciale di Trento i componenti della cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai.

Resteranno in carica per tutto il corso della legislatura e, oltre al presidente, cioè l’assessore provinciale competente in tema d’ambiente, Mario Tonina, ne fanno parte, di diritto, i presidenti dei parchi naturali provinciali (Joseph Masè e Silvio Grisotto), il presidente del comitato provinciale di coordinamento e d’indirizzo del Parco nazionale dello Stelvio (Lorenzo Cicolini), e il dirigente generale del dipartimento territorio, ambiente, energia e cooperazione (Livia Ferrario).

In rappresentanza delle reti di riserve sono stati indicati Corrado Bungaro, assessore comunale di Trento, e Alessandro Fantelli, vice presidente della Comunità della Val di Sole e consigliere comunale di Dimaro.

Come supplenti sono stati designati Gianfranco Pederzolli, presidente Bim Sarca-Mincio-Garda, e Simone Santuari, presidente della Comunità della valle di Cembra.

Sono componenti della Cabina di regia anche due rappresentanti scelti tra i sindaci dei comuni territorialmente interessati da aree protette, individuati nei sindaci di Altavalle e di brentonico ed i rispettivi supplenti individuati nei sindaci di Canal San bovo e Scurelle.

Della cabina di regia fanno parte anche Daniele Bolza, Andrea Bertagnolli, Alberto Giovanella, Stefano Cattoi, Roberto Filippi, Luciano Rizzi, Marco Tessadri, Fernando Boso, Paolo Calovi, Vittorio Facchini, Ezio Alimonta, Giacinto Delpero, Pierantonio Cordella, Aurelio Veneri, Lino Rizzardi, Mauro Gianesini, Michele Caldonazzi, Maurizio Siligardi, Chiara Bassetti, Paolo Nascivera, Alessandro de Guelmi, Elisabetta Travaglia. Le funzioni di segreteria della Cabina di regia sono assicurate dal servizio sviluppo sostenibile e aree protette di cui è dirigente Romano Stanchina.