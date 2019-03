Entrata a gamba tesa del Ministro Riccardo Fraccaro sulle dichiarazioni di Fugatti, che vuole la valdastico a Rovereto Sud: «Il tema della Valdastico continua a essere utilizzato strumentalmente per mera propaganda politica. Ad oggi non esiste ancora un progetto esecutivo concreto, nè il Governo e nè il Mit hanno espresso alcun tipo di avallo. La nostra linea è quella di dare priorità alle opere che migliorano la qualità della vita dei cittadini. Le risorse devono essere impiegate soprattutto per potenziare la rete ferroviaria e collegare le valli. Confidiamo nella collaborazione del governatore Fugatti per cantierare i lavori realmente utili al nostro territorio, a cominciare dagli investimenti in infrastrutture che servono ai trentini». Lo dichiara il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta, Riccardo Fraccaro.

COSA PROPONE FUGATTI: Nuova ipotesi di uscita a Rovereto Sud.

IL PD TRENTINO ATTACCA: «Da sempre, e oggi ancora di più, ribadiamo la nostra contrarietà alla Valdastico, opera inutile e dannosa. E ancora di più dichiariamo la nostra contrarietà all’ipotesi di uscita a Rovereto sud, che ha l’aggravante di attraversare un territorio delicatissimo sotto il profilo ambientale e geologico, di portare un inevitabile aumento di traffico in A22 tra Rovereto e Trento e di non incidere minimamente sul traffico della Valsugana». Lo afferma in una nota il Pd del Trentino a proposito della proposta di prolungamento dell’autostrada Valdastico in Trentino.

«La Lega ancora cerca di prendere in giro i trentini dicendo che l’uscita a Rovereto sud toglierà traffico dall’A22 e dalla Valsugana, ma è una bufala tanto grande che non inganna più nessuno, perchè è evidente che aumenterà il traffico pesante in autostrada ed è altrettanto evidente che non vi sarà nessun beneficio per la Valsugana», aggiunge il Pd, secondo cui «è sempre più evidente che questa infrastruttura porterà solo costi e danni al Trentino, e che altro non è che un regalo al Veneto fatto a danno dei trentini».