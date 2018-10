Dalla famosa mano protagonista della famiglia Addams al gol di mano di Maradona ai mondiali dell'86. Da Verdone a Jim Morrison, sui social impazza l'ironia per l'accusa di Luigi Di Maio di una 'manina' che avrebbe cambiato in corsa il decreto fiscale. Con addirittura un fake di Salvini che, con la foto del polso rotto postata veramente dal leader del Carroccio alcuni giorni fa, si chiama fuori: 'Io non posso essere stato'.



