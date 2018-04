«L’incarico dato al presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, esponente di spicco da sempre di Forza Italia, è la conferma non solo della legittimità democratica del movimento berlusconiano, ma anche della sua altissima rappresentatività e credibilità istituzionale». Lo afferma in una nota la parlamentare di Fi, Michaela Biancofiore.

«È anche grazie ai 5 Stelle - continua - che questo mandato esplorativo si è potuto affidare proprio alla nostra presidente del Senato, da loro votata a seconda carica dello Stato, lo spessore della quale, non potrà che far cadere veti incoerenti che possono finire per ritorcersi solo contro lo stesso Di Maio».

«Stiamo per assistere persino allo storico incontro tra Corea del Nord e del Sud e stanno per confrontarsi Trump e Kim Jong. Direi che vale la pena un confronto anche tra Di Maio e Berlusconi per il bene superiore del Paese. E le parole del collega Fraccaro, circa una guida del governo a 5 Stelle, possono realizzarsi solo con un meet up - per dirla nel linguaggio grillino».

Per la parlamentare, il programma «sciorinato da Di Maio in occasione delle consultazioni con la presidente Casellati, di fatto è quello del centro destra unito vincitore delle politiche u.s compreso quel reddito di cittadinanza che noi preferiamo chiamare reddito di dignità».