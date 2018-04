Il Consiglio provinciale torna in aula oggi, domani e giovedì per esaminare due disegni di legge, 10 proposte di mozione, nove interrogazioni e una proposta di risoluzione.



Prima però i lavori si apriranno con l’accoglimento delle dimissioni di Maurizio Fugatti (Lega), recentemente eletto in Parlamento, al posto del quale entrerà Alessandro Savoi, che aveva già rappresentato il Carroccio all’interni dell’assemblea legislativa nel quinquennio 2008-2013. Savoi infatti era risultato il primo dei non eletti per la Lega (dopo Fugatti e Civettini (quest’ultimo ha successivamente lasciato il gruppo) con 884 preferenze.



In base all’ordine del giorno, alla surroga seguiranno il question time, la nomina suppletiva di tre componenti della Quarta Commissione (per le recenti dimissioni in blocco delle minoranze in seno all’organismo) e la designazione, sempre su indicazione delle opposizioni, di un membro del collegio dei revisori dei conti dell’Opera universitaria.



Il Consiglio discuterà e voterà poi la proposta di risoluzione numero 27 presentata da Lucia Maestri insieme a tutti i consiglieri membri della Quinta Commissione da lei presieduta, relativa alla partecipazione della Provincia al programma dell’Unione europea per il 2018.