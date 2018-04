«Aveva iniziato male in campagna elettorale e continua ancora peggio da eletta, la sottosegretaria Boschi. Pensa di poter riconquistare il voto degli italiani chiamando l’Alto Adige solo Suedtirol su facebook, in sfregio alla comunità e alla Costituzione solo per mantenere la benevolenza di Zeller&Co.(Svp, ndr.)? Credo proprio che la collega abbia gli insegnanti sbagliati, se vuole la porto con me in futuro a conoscere i quartieri di Bolzano e la periferia italiana delle valli, sono certa che rivedrà l’immagine edulcorata che le è stata data e comprenderà che in Alto Adige-Suedtirol è in ballo la sopravvivenza della vera minoranza locale: quella italiana».



Lo ha detto la deputata altoatesina di Forza Italia, Michaela Biancofiore, rivolgendosi alla sottosegretaria Maria Elena Boschi (Pd), eletta grazie alla Svp nella circoscrizione Bolzano per la Camera.



«E vi è una strisciante costante tendenza alla secessione dall’Italia che lei inconsapevolmente avalla. Bolzano - afferma Biancofiore - poi non è mai caduta così in basso - è nel degrado totale, tra sporcizia, delinquenza, accattoni e senzatetto, e sarebbe bene che il sindaco del Pd si occupasse del malessere della cittadinanza invece che fare da improbabile Cicerone alla sottosegretaria, per una città capoluogo - che appartiene all’immaginario del passato».