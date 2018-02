Tensione alle stelle a Rovereto per l'arrivo in città del leader della Lega Matteo Salvini. Le forze dell'ordine sono entrati in contatto con gli anarchici.

La situazione è al momento sotto controllo. In questi minuti il leader del Carroccio sta parlando all'interno dell'Urban Center.

Salvini a Rovereto: la polizia carica gli anarchici Video of Salvini a Rovereto: la polizia carica gli anarchici

Accolto da una folta pattuglia di esponenti leghisti, guidata da Maurizio Fugatti (si è rivisto anche «Cionfoli» Savoi), Matteo Salvini, leader della Lega, è arrivato stasera a Pergine, dove ad attenderlo c’era la sala pienissima dell’Auditorium don Milani (fotoservizio di Paolo Pedrotti).

Non mancavano altri esponenti del centrodestra trentino, da Claudio Cia a Giacomo Bezzi a Walter Kaswalder.



Il leader della Lega, che punta esplicitamente a diventare il prossimo presidente del Consiglio, ha in programma per oggi due appuntamenti elettorali. Dopo quello di Pergine, farà tappa a Rovereto.

