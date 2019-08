Si infittisce il caso sul lupo trovato decapitato in una scarpata a Sellrain, in Tirolo, mercoledì scorso.

Come informa l’Orf, secondo gli inquirenti, l’animale non è stato ucciso nel luogo di ritrovamento.

Al lupo - così sembra - avrebbero prima sparato e poi l’avrebbero decapitato, per poi trasportare il corpo in macchina nel luogo del ritrovamento, dove è stato buttato in un burrone.