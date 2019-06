Il presidente Usa, Donald Trump, ha attraversato il confine intercoreano con il leader Kim Jong-un dopo averlo incontrato nel lato nordcoreano. Una stretta di mano storica perchè è avvenuta nel confine delle due coree e nella zona demilitarizzata. I due leader sono poi tornari al Sud dove si è affacciato anche il presidente sudcoreano Moon Jae-in.

"Qui c'era un grande conflitto, un tremendo conflitto e morte tutto qui intorno. Era un posto pericoloso, molto pericoloso": lo ha detto Donald Trump visitando per la prima volta la torretta d'osservazione alla Dmz, prima dell'incontro con il leader nordcoreano Kim Jong-un. "Adesso, sembra estremamente pacifico. E' un mondo completamente differente e lo dico ancora per quelle persone che dicono che niente è stato raggiunto". Tutto è cambiato da quando "ho iniziato a incontrare" Kim, ha aggiunto.

Trump, insieme al presidente sudcoreano Moon Jae-in, ha visitato la torretta d'osservazione nella parte sud della Dmz, tradizionalmente ispezionata in passato dai leader americani. Trump, rispetto ai suoi predecessori, non indossa però il tradizionale giubbotto militare Usa, ma è in giacca e cravatta.