Sono circa 180 i passeggeri messi finora in salvo degli oltre 1.300 a bordo della nave da crociera Viking Sky, in avaria a largo della Norvegia. Lo rendono noto i soccorritori.

E il Centro di coordinamento di salvataggio della Norvegia meridionale (Jrccsn) assicura che non vi è alcun pericolo per le persone ancora a bordo della nave e che il ponte aereo messo in atto potrà accoglierle tutte.

I soccorritori hanno aggiunto che le operazioni accelereranno appena ci sarà più luce e migliorerà il tempo.