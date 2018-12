I castelli della Loira si apprestano a celebrare i 500 anni dalla scomparsa di Leonardo Da Vinci. Da gennaio a dicembre 2019, per 12 mesi, saranno oltre 500 gli eventi culturali, tra mostre, spettacoli, concerti, colloqui e dibattiti, previsti nella regione Centre-Val de Loire, la seconda più visitata di Francia dopo Parigi, sotto al segno di Leonardo.

Fu qui, in questa valle verdeggiante sulle rive della Loira patrimonio mondiale dell’Unesco che il genio toscano si trasferì nel 1516, su invito di Francesco I, portando con sè opere come La Gioconda e il San Giovanni Battista oggi conservate al Museo del Louvre. E fu sempre qui che Leonardo passò alla posterità, il 2 maggio 1519, nel castello di Clos-Lucè, ad Amboise, dov’è sepolto. «Lunga vita al Rinascimento!», ha esclamato il ministro degli Esteri, Jean-Yves Le Drian, sottolineando che «un passato luminoso può servirci da trampolino per affrontare il presente».