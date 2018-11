"Abbiamo già molti banditi in Brasile, ora portate via questo criminale. Fosse stato per me Battisti sarebbe già in Italia".

È quanto ha detto il neo presidente del Brasile Jair Bolsonaro - riferiscono cronisti della rivista 'Comunità Italianà presenti all'incontro - all'ambasciatore italiano in Brasile, Antonio Bernardini, nella cerimonia per i 25 anni della rivista italo-brasiliana. Battisti "è stato protetto dai governi di sinistra, ma questo non si ripeterà. Sappiamo quanto questo caso sia stato duro per l'Italia", ha aggiunto Bolsonaro.