AGGIORNAMENTO: L’evacuazione della sede della Commissione europea è stata effettuata per un’esercitazione anti-incendio. Lo si è appreso da fonti della stessa Commissione. Il personale sta rientrando ordinatamente nel palazzo.

Evacuazione in corso al palazzo Berlaymont, la sede della Commissione europea. I dipendenti sono scesi in strada mentre si sente suonare la sirena d’allarme. Non si conoscono i motivi dell’evacuazione. Il personale in strada attende chiarimenti senza dare segno di alcuna agitazione.