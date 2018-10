E' salito a 9 il bilancio delle vittime delle piogge torrenziali e delle inondazioni che hanno travolto Maiorca nelle ultime ore. Lo riferisce El Pais. Sei persone sono ancora disperse, tre ferite e oltre 200 hanno dovuto lascare le loro case. Tra le vittime ci sono due turisti britannici.

Le autorità dell'isola hanno dispiegato 80 militari e sette veicoli dei servizi di emergenza dell'esercito sui luoghi più colpiti e oltre 100 soccorritori sono al lavoro dalla notte scorsa. In almeno tre città dell'isola sono state chiuse le scuole, centinaia di persone sono state evacuate dalle loro case e hanno trovato riparo all'interno di un ippodromo e di un palazzetto dello sport. Secondo il servizio meteo spagnolo, ieri in alcune parti di Maiorca sono caduti 22 centimetri di pioggia in quattro ore. Per oggi è prevista ancora pioggia in tutta la parte orientale della Penisola iberica. Su Twitter il premier Pedro Sanchez ha definito le inondazioni "devastanti" e nel corso della giornata dovrebbe sorvolare in elicottero le zone più colpite.