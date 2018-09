È salito ad almeno 832 morti il bilancio del terremoto e dello tsunami che venerdì hanno colpito la parte centrale dell’isola indonesiana di Sulawesi. Lo ha annunciato il portavoce della Protezione civile.



Il bilancio aggiornato, ha aggiunto il portavoce Sutopo Purwo Nugroho, si riferisce ancora in gran parte alla capitale provinciale di Palu, a 80 chilometri dall’epicentro del sisma di magnitudo 7,5. I soccorritori non sono ancora riusciti a raggiungere ampie aree costiere più a nord fino alla città di Donggala, a 27 chilometri dall’epicentro. Immagini televisive dall’alto mostrano anche in quella zona devastazioni massicce e terreni allagati.