Diverse persone sono rimaste ferite in un attacco con coltello a Vienna. Lo riporta la stampa locale.

L’attacco con coltello è avvenuto vicino al celebre parco di Prater a Vienna, dove un uomo ha colpito con un coltello indiscriminatamente i passanti, ferendone tre in modo grave. Lo riferisce l’agenzia austriaca Apa.

È ancora in fuga l’uomo che a Vienna ha attaccato i passanti con un coltello. Un imponente dispiegamento di forze di polizia sta controllando la zona in cui è avvenuto l’attacco del quale, precisano gli investigatori, non è ancora nota la ragione.