Una sparatoria ha avuto luogo in una scuola superiore a Benton, in Kentucky, la Marshall County High School, l'autore è stato arrestato. Il governatore del Kentucky, Matt Bevin, riferisce in un tweet che c'e' un morto.

Stando agli ultimi aggiornamenti delle autorita' locali, oltre ad una vittima ci sono sette feriti. Gli studenti sono stati evacuati e trasportati in un vicino istituto. L'episodio e' considerato chiuso dopo l'arresto dell'autore della sparatoria, ma resta lo shock nella piccola comunita' di Benton, di 4500 anime, circa 120 miglia a nordovest di Nashville, in Tennessee.