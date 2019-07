Per fortuna c’era Filippo Magnini. Solo il pronto intervento dell’ex nuotatore di Pesaro - medaglia di bronzo olimpica e due volte campione del mondo dei 100 stile libero - ha salvato la vita a un turista che oggi pomeriggio ha accusato un malore mentre stava facendo il bagno nelle acque cristalline di Cala Sinzias, fra Villasimius e Costa Rei, in provincia di Cagliari. La notizia è stata resa nota dal direttore della Provincia di Cremona, Marco Bencivenga testimone oculare dell’episodio.

Erano le 15.15 quando il bagnante in compagnia di alcuni amici è andato in crisi nel tentativo di rincorrere a nuoto un grande cigno galleggiante che stava per essere portato lontano dal vento. Lo sforzo si è rivelato eccessivo e gli amici hanno subito capito che serviva aiuto: urlando e sbracciandosi, hanno richiamato l’attenzione dei bagnini del Lido Tamatete, che sono scesi di corsa dalla torretta di osservazione per salire sul gommone di salvataggio e raggiungere il bagnante in difficoltà.

Ancor più vicino al punto dell’emergenza, però, si trovava Magnini, che stava facendo il bagno nello stesso specchio d’acqua insieme alla compagna Giorgia Palmas e non ha esitato un istante a intervenire: con alcune velocissime bracciate l’ex nazionale di nuoto ha raggiunto l’uomo in pericolo e lo ha tenuto a galla, in attesa dell’arrivo dei soccorritori.

«Il bagnante era in grande difficoltà: a un certo punto si è spaventato, si è bloccato e ha bevuto un pò d’acqua - ha poi raccontato l’ex campione -. Quando l’ho raggiunto non riusciva neppure a parlare e non era facile caricarlo sul gommone, così l’abbiamo disteso sul materassino matrimoniale di altri bagnanti che si trovavano lì vicino».

L’improvvisata «barella galleggiante» è stata trascinata fino al bagnasciuga dallo stesso Magnini, assistito dai bagnini e dagli amici del turista che stava rischiando di affogare. Nel frattempo, la macchina dei soccorsi era ormai in moto: in spiaggia è accorso un medico, che insieme ai bagnini ha applicato la mascherina dell’ossigeno al bagnante salvato, in attesa dell’arrivo di un’ambulanza e del successivo trasferimento in ospedale.