«Le condizioni sono stazionarie ma permangono critiche. La prognosi è riservata, il paziente non è cosciente».



Lo ha detto Roberto Ricci, direttore del Dea dell’ospedale Santo Spirito, leggendo il bollettino medico sulle condizioni di Andrea Camilleri ricoverato ieri.



«Il paziente è in assistenza con supporto respiratorio meccanico e farmacologico e sedazione farmacologica» ha aggiunto il medico.



«Ovviamente non è cosciente», ha concluso.