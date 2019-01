Antonio Tajani, che certo non è un estremista, lo ha definito un «condazzo di politici». E in effetti non è passata inosservata, soprattutto alla «rete», la parata di politici e di big del governo all’aeroporto di Ciampino per l’arrivo dalla Bolivia del terrorista Cesare Battisti.

Battisti deve essere accolto nelle patrie galere.Non da un codazzo di politici — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) January 14, 2019

Tajani ritiene «incomprensibile» e «disdicevole» l’accoglienza riservata «a un ergastolano pluriomicida» con la presenza di due ministri all’aeroporto di Ciampino. Il Governo, aggiunge poi, dovrebbe piuttosto «preoccuparsi di fargli scontare la pena fino all’ultimo giorno». Senza «distogliere l’attenzione dagli altri problemi che colpiscono il Paese» e «senza fare propaganda».



E c’è chi ha ricordato che ad accogliere la salma di Antonio Megalizzi, poche settimane fa, c’erano invece solo il capo dello Stato, Sergio Mattarella, e il ministro Riccardo Fraccaro.