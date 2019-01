Con il gelo a rischio le coltivazione ma anche gli animali

L’allerta è estesa a tutta Italia: il forte e repentino abbassamento della temperatura con l’arrivo del gelo artico colpirà verdure e ortaggi coltivati all’aperto ma a preoccupare è anche la situazione negli allevamenti dove gli animali sono impreparati al grande freddo. È quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’ondata di maltempo per porterà temperature in picchiata fino a 10 gradi con gelate e neve anche a bassa quota.

«Nelle campagne - sottolinea la Coldiretti - con temperature sotto lo zero sono a rischio le coltivazioni invernali come cavoli, verze, cicorie e broccoli ma lo sbalzo termico improvviso ha inevitabilmente un impatto anche sull’aumento dei costi di riscaldamento delle produzioni in serra. Il conto per l’agricoltura potrebbe salire in misura esponenziale perché con le temperature di molti gradi al di sotto dello zero per più giorni rischiano di essere compromesse anche le piante, dagli agrumi agli ulivi già decimati a causa dell’ondata di gelo di Burian lo scorso anno».

«Siamo di fronte all’ennesima anomalia dopo un 2018 segnato da un andamento climatico estremo con caldo, siccità alternati a violenti temporali e gelo che hanno causato danni di oltre un miliardo e mezzo all’agricoltura» conclude Coldiretti.