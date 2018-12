Una densa e alta colonna di fumo si è sollevata sulla zona di via Salaria, a Roma, dove nella notte è divampato un maxi incendio nell'impianto di compostaggio rifiuti (Tmb) dell'Ama. I vigili del fuoco sono al lavoro da ore con diverse squadre per spegnere le fiamme all'interno di un capannone di duemila metri quadrati adibito a deposito rifiuti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Montesacro che indagano sull'accaduto. Al lavoro 12 squadre dei vigili del fuoco, per un totale di circa 40 uomini, e i carabinieri per domare le fiamme che sono divampate in un capannone di circa duemila metri quadrati. Sul posto gli assessori comunale e regionale all'ambiente e ai rifiuti e l'Arpa.

L'odore di bruciato sprigionato dal maxirogo divampato nella notte nell'impianto per i rifiuti di via Salaria a Roma è stato avvertito anche nel centro della Capitale. Sulla zona si è sollevata un densa nube di fumo e l'odore acre è stato avvertito in diverse zone della città. Per spegnere l'incendio sono al lavoro da circa 5 ore diverse squadre dei vigili del fuoco. Sulla vicenda indagano i carabinieri.