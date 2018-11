«La nostra analisi di oggi - rapporto 126.3 - suggerisce che il criterio del debito deve essere considerato non rispettato. Concludiamo che l’apertura di una procedura per deficit eccessivo basata sul debito è quindi giustificata». Lo scrive la Commissione Ue nel suo rapporto sul debito italiano.



La manovra italiana vede un «non rispetto particolarmente grave» delle regole di bilancio, in particolare della raccomandazione dell’Ecofin dello scorso 13 luglio. È quanto rileva la Commissione Ue nella valutazione adottata oggi. È con «rammarico» quindi che Bruxelles «conferma» la sua precedente valutazione della bozza del bilancio dell’Italia.



«Ci sono dubbi e domande sulla crescita» prevista dalla manovra italiana e, nonostante i chiarimenti chiesti, questi «persistono, non abbiamo risposte a queste domande, da dove venga questa crescita né chi pagherà il conto», a parte aumentare i «rischi per i cittadini, le banche e le imprese italiane» con un aumento di deficit e debito. Così il commissario Ue agli affari economici Pierre Moscovici.



«Il debito italiano resta la principale preoccupazione, l’Italia non sta rispettando il criterio del debito e per questo è giustificata una procedura per deficit eccessivo. Ma questo non significa che stiamo avviando ora una procedura per deficit eccessivo, perché ora spetta agli Stati membri» presentare la loro posizione «sulla nostra relazione», entro due settimane, ha affermato Moscovici presentando il maxipacchetto sul semestre europeo per l’eurozona.



«In una situazione di debito molto alto, l’Italia sta essenzialmente pianificando una spesa aggiuntiva significativa, invece della necessaria prudenza di bilancio. Inoltre, voglio dire che l’impatto di questa manovra sulla crescita sarà probabilmente negativo dal nostro punto di vista. Non contiene misure significative per rafforzare il potenziale di crescita, anzi, possibilmente il contrario»: lo ha detto il vicepresidente Valdis Dombrovskis.



«Il governo è convinto della validità dell’impianto della manovra: ci confronteremo con Juncker sabato sera e spero che confronteremo le nostre posizioni». Così il premier Conte commentando la bocciatura della manovra da parte di Bruxelles.



«È arrivata la lettera di Bruxelles? Aspetto anche quella di Babbo Natale». Così il vice premier, Matteo Salvini risponde a chi gli annunciava l’arrivo della lettera di Bruxelles per l’apertura della procedura di infrazione. «Discuteremo educatamente come sempre abbiamo sempre fatto - ha aggiunto - Ci confronteremo. Vado avanti. Se qualcuno vuole convincermi che la Fornero sia giusta io non ne sono convinto».