Ho scoperto un'altra diffusa 'bugia': il Mar Nero non è nero ma un di azzurro intenso bellissimo.. #marnero pic.twitter.com/rcf0F8yCEv — Silvio Berlusconi (@berlusconi) 7 ottobre 2018