Aumenta nel 2017 la spesa per i vaccini, per effetto della legge sull’obbligo. Secondo il rapporto sul consumo dei farmaci presentato oggi dall’Aifa rispetto al 2016 la crescita è del 36,6%.

In totale la spesa procapite per l’intera categoria terapeutica dei vaccini è di 8 euro (quella totale per i farmaci è 194,6 euro pro capite). Il vaccino tetravalente morbillo, rosolia, parotite e varicella è cresciuto come spesa dell’89,5%, mentre per l’esavalente la spesa è aumentata solo dell’1,7%.

Cala invece la spesa per il vaccino per l’Hpv, -21,2%.

La spesa procapite maggiore per i vaccini si è avuta in Veneto, provincia di Trento, Emilia Romagna, Puglia e Friuli Venezia Giulia, la minore in Val d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Umbria, Molise e Sardegna. «Gli effetti del decreto vaccini - scrive il Direttore Generale dell’Aifa Mario Melazzini nella presentazione del documento - che ha ampliato il numero delle vaccinazioni obbligatorie e ha introdotto il rispetto degli obblighi vaccinali come requisito per l’ammissione all’asilo nido e alle scuole nell’infanzia, sono riscontrabili nella crescita dell’uso e della spesa per i vaccini».