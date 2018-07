Nuovo scontro sui migranti nel governo dopo il recupero, da parte di una nave privata battente bandiera italiana di alcuni migranti in acque libiche. La nave Vos Thalassa, rimorchiatore a servizio di piattaforme petrolifere è, infatti, intervenuta ieri sera per recuperare una sessantina di migranti e «ha anticipato l’intervento della guardia costiera libica che era già stata allertata». La posizione del ministro dell’Interno, si è appreso dal Viminale, è che non avrà l’autorizzazione ad avvicinarsi ai porti italiani.



Ma successivamente la nave ha lasciato i migranti a una nave della guardia costiera italiana, la Diciotti, «che pure era più lontana rispetto ai libici che stavano entrando in azione», fa sapere il Viminale . A questo punto - però - si fa sepere dal Viminale la posizione del ministro dell’Interno «non cambia».



Il «problema politico» posto dal ministro dell’Interno Matteo Salvini al premier Conte, al vicepremier Di Maio e al ministro Toninelli sulla vicenda dei migranti soccorsi dalla Vos Thalassa e poi trasferiti su nave Diciotti della Guardia costiera, fa sapere il Viminale, è il seguente: «la guardia costiera italiana non può sostituirsi a quella libica, soprattutto se i colleghi africani sono già entrati in azione».



«Orgoglioso della Guardia Costiera italiana - scrive su twitter Danilo Toninelli - che con nave Diciotti ha preso a bordo 60 migranti che stavano mettendo in pericolo di vita l’equipaggio dell’incrociatore italiano Vos Thalassa. Ora avanti con indagini per punire facinorosi».