Un gruppo composto da 8 ragazzini, tutti di età compresa tra gli 11 e 12 anni sono stati segnalati alla Procura dei Minorenni di Bari. Sono accusati di aver lanciato un grosso sasso da un cavalcavia della strada statale 16, nel tratto di San Ferdinando di Puglia, in provincia di Foggia.



Il sasso ha colpito in pieno un’auto in transito condotta da un carabiniere della locale stazione, libero dal servizio, che stava facendo rientro a casa con la propria famiglia. Il cofano dell’auto è rimasto danneggiato. Né il carabiniere né i familiari sono rimasti feriti: per loro solo un grosso spavento. Allertati subito i colleghi, i militari sono riusciti a bloccare l’intero gruppetto, composto da ragazzini proprio di San Ferdinando di Puglia.