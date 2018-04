Ha aspettato l'ex fidanzata in auto armato di una pistola con il colpo in canna.

È accaduto a Chiari, in provincia di Brescia. L'uomo, un bresciano, è stato fermato dai carabinieri mentre attendeva la donna fuori da un locale. A casa, a seguito di una perquisizione, si è scoperto che l'uomo aveva altre armi, regolarmente detenute, che gli sono state ritirate precauzionalmente. La vittima aveva chiamato le forze dell'ordine sostenendo di avere paura per la propria incolumità perché più volte minacciata dall'ex che non accettava la fine della relazione.